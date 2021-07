Coronavirus, GIMBE: contagi in risalita ma senza impatto sugli ospedali

Coronavirus, Cartabellotta: “L’incremento dei nuovi casi da variante Delta continuerà nelle prossime settimane, ma no ad allarmismi”

Dopo quindici settimane di discesa continua, la curva dei contagi è in risalita ma senza alcun impatto sugli ospedali. Lo ha rilevato la Fondazione GIMBE nel consueto monitoraggio indipendente nella settimana 30 giugno-6 luglio 2021. Rispetto alla precedente, si registra un incremento di nuovi casi (5.571 vs 5.306), sono invece in calo i decessi (162 vs 220), i casi attualmente positivi (42.579 vs 52.824), le persone in isolamento domiciliare (41.121 vs 50.878), i ricoveri con sintomi (1.271 vs 1.676) e le terapie intensive (187 vs 270).

“L’incremento dei nuovi casi (+5%) dovuto alla diffusione della variante Delta continuerà nelle prossime settimane, ma no ad allarmismi. – ha dichiarato il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta – Occorre accelerare la vaccinazione dei 5,7 milioni di over 60 ancora senza copertura adeguata”.