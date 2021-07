Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato anche del rinnovo di Lorenzo Insigne e del mercato: la frase ‘spaventa’ i tifosi

Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa su Lorenzo Insigne e il mercato del Napoli: "Con Insigne ho parlato per telefono e gli ho detto che mi farebbe piacere fare questo percorso con lui al mio fianco. Poi ci sono altre questioni e quelle le andremo ad analizzare quando ritornerà. E' chiaro che in questo caso qui gli si fanno i complimenti a lui e a Di Lorenzo per l'Europeo spettacolare. Insigne ha fatto vedere più volte il il suo marchio di fabbrica".

Sul mercato poi sono arrivate parole che non fanno certo stare tranquilli in ottica cessioni: “Bisogna essere pronti a vedere quel che succede. Abbiamo delle persone che sanno di dover essere pronte a quel che potrebbe avvenire. Vale per tutte le squadre di Serie A. Con il presidente ho parlato più volte dopo la firma ed è chiaro che tra di noi ci si dice anche qualcosa in più. Ma quello non lo possiamo raccontare. Dobbiamo lavorare in maniera seria. E poi vista la qualità che abbiamo anche al di fuori della squadra, cercheremo di mettere ogni cosa giusta”.

EMERSON PALMIERI – “E’ una domanda a cui non posso rispondere. Però è una cosa che è possibile che sia accaduta”.