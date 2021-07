Milan, il nuovo centrocampista potrebbe arrivare dalla Francia: offerta per il baby Bondo del Nancy

Iniziata oggi la nuova stagione in quel di Milanello, il Milan sembra quantomai attivo sul mercato. Il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Sandro Tonali ed inoltre sembra essere davvero ad un passo dall’acquisto di Olivier Giroud. Inevitabile però che oltre all’ex Brescia arrivi almeno un altro centrocampista per rafforzare la mediana. E in questo senso un nome a sorpresa potrebbe arrivare dalla Francia. Il Milan avrebbe infatti già formulato una prima offerta per il giovanissimo centrocampista transalpino Warren Bondo, classe 2003 in forza al Nancy. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, c’è l’offerta per Bondo

Classe 2003, compirà 18 anni a settembre, Bondo è un centrocampista francese di origini congolesi che gioca prevalentemente sulla corsia destra. Il club rossonero, sempre molto attivo per quanto riguarda le giovani promesse in particolare sul mercato transalpino, sembrerebbe intenzionato a fare sul serio, approfittando anche del contratto del ragazzo in scadenza nel 2022. A soli 17 anni, Bondo ha già totalizzato 13 gare in Ligue 2, la Serie B francese, con una rete messa a segno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Stando a quanto riferito da ‘Footmercato’, il club rossonero si starebbe muovendo concretamente per il giovane centrocampista transalpino. Sarebbe stata già formulata un’offerta al Nancy pari a 2 milioni di euro, compresi i bonus. Attesa dunque una risposta da parte della società transalpina, che dovrà fare i conti anche con la volontà del ragazzo, chiaramente allettato dalla proposta di trasferirsi a Milano.