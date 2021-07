Al Milan tiene banco il futuro di Franck Kessie, in scadenza contrattuale nel 2022. Le ultime sul futuro del centrocampista ivoriano

Il Milan non ha nessuna intenzione di privarsi di Franck Kessie. Maldini e Massara vogliono evitare un nuovo caso Donnarumma-Calhanoglu e hanno accelerato le trattative per blindare in rossonero il centrocampista ivoriano, alfiere fondamentale dello scacchiere di Stefano Pioli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Milan, Drago:”Kessie? Maldini fa bene”

Kessie è in scadenza nel giugno 2022 e il ‘Diavolo’ non vuole ritrovarsi con l’acqua alla gola tra un anno come successo con il portiere della Nazionale e il nuovo fantasista dell’Inter. L’idea della dirigenza di Via Aldo Rossi è quella di trovare in accordo con l’ex Atalanta già questa estate, rasserenando anche l’umore della piazza che teme di perdere un caposaldo della rosa rossonera. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM

Milan, Kessie verso la firma sul rinnovo: la situazione

Ancora però non c’è l’accordo tra le parti sull’ingaggio del centrocampista, che attualmente percepisce 2,2 milioni a stagione. Il classe ’96 chiede uno stipendio top da 6 milioni di euro, mentre il Milan al momento non va oltre i 4 milioni più bonus. La volontà però è quella di chiudere per spegnere le sirene di mercato sul conto del centrocampista, con le big di Premier e di Serie A in agguato. In Italia, infatti, Inter e Juventus restano alla finestra e vigili sulla situazione di Kessie. Sul futuro dell’ivoriano si è espresso il giornalista Fabrizio Romano, sul suo canale Twitch, avvicinandolo alla firma sul prolungamento: “Vedo Kessie verso il rinnovo con il Milan“. Il 24enne centrocampista ha dimostrato nell’ultima stagione di essere uno dei migliori interpreti nel suo ruolo in Italia e non solo, mettendo a referto anche 13 reti e sei assist.