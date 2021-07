Euro 2020 ha messo ulteriormente in luce il talento di Mikkel Damsgaard, esterno della Sampdoria che piace a tutte le big italiane e non solo. Asta in Spagna

Nel corso di Euro 2020 è sbocciato definitivamente il talento florido e rigoglioso di Mikkel Damsgaard, esterno offensivo di proprietà della Sampdoria, capace di incantare con la maglia della nazionale. La Danimarca infatti ha trovato proprio nel classe 2000 un appiglio tecnico piuttosto importante, come testimoniato anche dalla notte di Wembley contro l’Inghilterra, illuminata nel primo tempo proprio da una perla su punizione del doriano, arrivato in Serie A solamente la scorsa estate. La Samp infatti lo prelevò 12 mesi fa dal Nordsjælland per 7 milioni di euro, mentre ora la proprietà ligure si sfrega le mani al pensiero di una clamorosa ed eventuale plusvalenza. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, big di Serie A tagliate fuori: Perez e Laporta asta per Damsgaard

Tutte le big del calcio italiano sono con i fari puntati su Damsgaard. In particolare Inter, e soprattutto Juventus e Milan ci hanno fatto un pensierino, ma dovranno scontrarsi sia con le alte richieste della Samp, che con la folta concorrenza estera. In particolare il danese piace in Premier, ma prendono quota anche le big di Spagna. Nello specifico, secondo quanto sottolineato da ‘DonBalon.com’, tra i club che seguono le sue orme ci sono Barcellona e Real Madrid, sempre molto attente a tutto ciò che accade in Europa, e ai nuovi talenti emergenti. Damsgaard è quindi tra questi, messo ulteriormente sotto i riflettori da un grande Europeo. Joan Laporta e Florentino Perez, rispettivamente presidenti delle due grandi di Liga, si scontrano di nuovo in un’asta.