Milan sempre più vicino all’acquisto di Olivier Giroud: l’attaccante francese potrebbe presto diventare un rinforzo rossonero

Nel futuro di Olivier Giroud potrebbe esserci l’Italia e più in particolare il Milan. L’attaccante francese, in passato l’attaccante è stato spesso accostato a Inter e Lazio, ma ora la sua carriera potrebbe proseguire nella Milano rossonera. Il Milan sarebbe infatti davvero molto vicino a concludere l’acquisto del giocatore, che è sotto contratto con il Chelsea sino al 2022. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La società rossonera è in contatto costante con quella londinese, con cui ci sono ottimi rapporti e non è escluso che la fumata bianca possa arrivare nelle prossime ore. Il Milan ha la ferma volontà di portare a Milano il francese e lo stesso giocatore ha già dato il gradimento al club meneghino. Come sottolineato da Calciomercato.it si aspettava una mossa di Maldini, mossa che il Milan si sta preparando a fare: Pioli potrebbe presto avere il nuovo centravanti che tanto aspetta.