Calciomercato Lazio, visite mediche per Hysaj | Firma in arrivo

La Lazio si appresta a mettere a segno il primo colpo targato Sarri: Hysaj sta facendo le visite mediche, poi arriverà la firma

Nel giorno in cui la Roma presenterà José Mourinho come nuovo allenatore, anche la Lazio riparte in vista della prossima stagione. Sulla panchina dei biancocelesti ci sarà Maurizio Sarri, che ha già acceso gli entusiasmi dei tifosi, ma oggi a Formello quello del tecnico toscano non era l'unico volto nuovo. Come anticipato da Calciomercato.it nella giornata di ieri, Elseid Hysaj si sta sottoponendo alle visite mediche al Training Center biancoceleste.

Dopo aver superato i test fisici, l’esterno albanese metterà le firme sui contratti e verrà annunciato come nuovo giocatore della Lazio. Maurizio Sarri ritroverà Hysaj per la terza volta, dopo averlo avuto con Empoli e Napoli. Il terzino albanese arriva in biancoceleste a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con il club partenopeo.