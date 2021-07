Nuovo possibile scambio in ottica calciomercato Juventus. Bocciati da Allegri, Rugani e De Sciglio possono portare un ex Milan

Sfoltire la rosa prima di poterla rinforzare con nuovi acquisti. E’ l’obiettivo di quasi tutti i club di Serie A, compresa la Juventus. Contando i giocatori tornati dai prestiti, attualmente sarebbero 29 i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri all’inizio del ritiro. Decisamente troppi. Gli uomini mercato bianconeri sono già al lavoro per trovare una sistemazione agli esuberi. Tra questi figurano anche due difensori che torneranno alla Continassa. Si tratta del centrale Daniele Rugani, reduce da un’annata trascorsa tra Rennes e Cagliari, e del terzino Mattia De Sciglio, ormai ex pupillo del tecnico livornese. I due potrebbero avere un destino comune e vestire la stessa maglia la prossima stagione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, rispunta Paqueta | Scambio con gli esuberi

Tra i reparti che la Juve è intenzionata a rivoluzionare maggiormente è il centrocampo. A Cherubini il compito di provare a chiudere acquisti che possano riportare la ‘Vecchia Signora’ ai massimi livelli in Italia e in Europa. In tale ottica si registra un ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo bianconero: Lucas Paqueta, protagonista di una ottima Copa America con il Brasile. Secondo quanto riportato da ‘calciomercatoweb.it’, la Juventus avrebbe bussato alla porta del Lione – che valuta l’ex milanista tra i 30 e i 35 milioni di euro – offrendo il cartellino di De Sciglio (dopo la buona stagione in prestito) e quello di Rugani più un conguaglio di una quindicina di milioni.