Calciomercato Juventus, colpo Luis Alberto: proposto lo scambio!

La Juventus per lasciare andare Federico Bernardeschi avrebbe chiesto in cambio Luis Alberto. L’italiano piace tanto a Maurizio Sarri

E’ iniziato col giallo il primo giorno di raduno della Lazio di Maurizio Sarri. Tra i calciatori attesi, per il consueto giro di visite mediche, prima della partenza per il raduno, c’era anche Luis Alberto. Lo spagnolo non si è presentato scatenando i rumors di calciomercato.

Come raccontato, al momento, un suo addio appare complicato vista l’importante richiesta di Claudio Lotito, che per vendere il suo fantasista vorrebbe tra i 40-50 milioni di euro. Il giocatore spagnolo piace un po’ a tutte le italiane: a partire dall’Inter, passando per Milan e Juventus. Praticamente impossibile, però, pensare che una delle tre big decida di spendere così tanto senza l’inserimento di contropartite tecniche.

Calciomercato Juventus, l’idea bianconera per Luis Alberto

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, la Lazio avrebbe effettuato un sondaggio per Federico Bernardeschi, che tanto piace a Maurizio Sarri. La risposta dei bianconeri non si sarebbe fatta attendere e la richiesta sarebbe stata l’inserimento proprio del cartellino di Luis Alberto in cambio dell’azzurro.