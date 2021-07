Locatelli-Juventus, ecco le dichiarazioni dell’Ad del Sassuolo Giovanni Carnevali durante la conferenza di presentazione del tecnico Dionisi

“Appuntamento per Locatelli”. Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Dionisi, l’Ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha risposto così in merito al futuro di Manuel Locatelli: “Abbiamo ricevuto proposte importanti, tra queste una è molto avviata”, riferendosi probabilmente a quella dell’Arsenal da 40 milioni di euro come scritto da Calciomercato.it. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sappiamo che la Juventus è la destinazione scelta dal classe ’98, e a proposito dei bianconeri Carnevali dice che “con loro ci siamo incontrati e ci siamo dati appuntamento alla settimana prossima“. Per Locatelli e in generale, tuttavia, “è tutto da valutare – aggiunge in conclusione Carnevali – Oggi il mercato italiano ha grandissime difficoltà, le offerte arrivano principalmente dall’estero, ed è chiaro che noi abbiamo giocatori appetiti da grandi club”.