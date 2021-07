Novità clamorose sul futuro di Cristiano Ronaldo, legato ancora alla Juventus da un contratto in scadenza a giugno 2022

Ronaldo resta alla Juventus rinnovando anche il contratto? In Francia non ne sono così convinti, anzi rilanciano in modo clamoroso la pista Paris Saint-Germain, fresco di ingaggio dell’ex compagno al Real di CR7, ovvero Sergio Ramos.

Ronaldo-Psg, il super affare si può: secondo ‘Foot mercato’ l’agente del portoghese Jorge Mendes è al lavoro per portare a termine il tutto e, novità importante, ha di fatto già trovato una intesa di massima coi parigini per quanto riguarda i termini contrattuali del classe ’85 di Funchal.

Ricordiamo che Ronaldo è ancora legato alla Juve da un contratto in scadenza a giugno 2022, a fronte di un ingaggio da ben 31 milioni di euro netti. I bianconeri sono pronti a privarsene, ma non a zero: necessari almeno 29-30 milioni per evitare una minusvalenza, con apertura a uno scambio. In tal senso si parla da tempo di un ‘baratto’ con Mauro Icardi…