Calciomercato Juventus, i bianconeri vedono allontanarsi uno degli oggetti del loro desiderio: offerta accettata dall’Inghilterra

Era uno dei veri e propri pallini di Fabio Paratici, stregato dalle sue capacità a centrocampo. Anche ora che l’ex ds ha lasciato la Juventus, i bianconeri non hanno smesso di pensarci. Si tratta di Houssem Aouar, talentuoso giocatore del Lione. Per il quale, però, sembra non ci sia più nulla da fare. Dopo aver dovuto desistere lo scorso anno per le elevatissime richieste di Aulas, questa volta la Juve dovrà rassegnarsi, a quanto si apprende dalla Spagna, a vedere il francese accettare la corte di un’altra squadra.

Calciomercato Juventus, addio Aouar: sprint Arsenal, lui dice sì

E’ l’Arsenal che sta per mettere le mani su di lui. Il rilancio dell’interessamento dei ‘Gunners’ è notizia di questi giorni, i londinesi fanno maledettamente sul serio e secondo ‘todofichajes.com’ avrebbero raggiunto l’accordo con il giocatore. Ora va trovato solo quello con il Lione, che per una cifra intorno ai 25 milioni di euro lo lascerà andare. L’accordo totale potrebbe essere raggiunto entro il fine settimana.