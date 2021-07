Con l’addio di Olivier Giroud, destinato a diventare un giocatore del Milan, il Chelsea è pronto a dare l’assalto ad un nuovo bomber

Olivier Giroud finalmente è pronto a legarsi al Milan. La lunga telenovela si è ormai conclusa: come vi abbiamo raccontato oggi, il club rossonero ha deciso di versare nelle casse del Chelsea 1-2 milioni di euro, per liberare il bomber. Il Diavolo sperava di non dover pagare per il cartellino dell’esperto centravanti ma dopo che i londinesi avevano deciso di rinnovare, unilateralmente, il contratto di Giroud, non c’erano davvero altre possibilità.

Dopo le visite mediche e la firma, Stefano Pioli avrà il bomber da affiancare a Zlatan Ibrahimovic per la nuova stagione. Un bomber d’esperienza, che lascia un vuoto nel Chelsea. Il francese, con i suoi gol, è stato tra i protagonisti della conquista dell’ultima Champions League.

Chelsea, caccia al bomber

E’ evidente che Abramovic sarà chiamato a sostituirlo nel migliore dei modi. I londinesi – secondo gli ultimi rumors di calciomercato – sono intenzionati a fare le cose in grande. Vogliono regalarsi un super bomber per poter dare battaglia al Manchester City, anche in campionato. I nomi sono principalmente due, quello di Romelu Lukaku ed Erling Haaland. Per arrivare ad uno dei due, servono certamente più di 100 milioni di euro. Una cifra esagerata, che il Chelsea ha però dimostrato di saper spendere. L’arrivo in Italia di un nuovo centravanti, potrebbe portare dunque all’addio di un altro, quello del belga.

Ma è viva comunque anche la pista che porta i londinesi al norvegese del Borussia Dortmund, che piace tantissimo alla Juventus. Per i bianconeri, però, senza l’addio di Cristiano Ronaldo, Haaland può rimanere solo un sogno.