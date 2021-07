Parla Nicolas Higuain, fratello e agente di Gonzalo. Il ‘Pipita’ è stato prima avversario e poi compagno di Bonucci alla Juventus

“Dieci giornate di squalifica a Bonucci“. Lo ha detto Nicolas Higuain, fratello e agente dell’ex bomber bianconero Gonzalo rispondendo alla domanda sul famoso Inter-Juventus del 2018 e nello specifico sulla ‘sudditanza’ arbitrale verso le big e i grandi calciatori.

“Gonzalo non mi ha mai parlato di quell’Inter-Juve -le parole di Nicolas Higuain a ‘Tn.net’ – Io credo che i grandi club, le grandi potenze qualche aiuto lo ricevono. Non succede solo in Italia con la Juve, succede anche in Spagna col Real Madrid e in Argentina col Boca. Non posso parlare di malafede verso un club che ha la storia della Juventus”.

“Avevo fatto una dichiarazione da tifoso, di voglia che Gonzalo vincesse col Napoli. Ricordo una partita in cui Bonucci aveva discusso con l’arbitro, con Rizzoli, gli ha messo la testa sulla testa dell’arbitro – ha sottolineato il fratello di Higuain, ora all’Inter Miami – Altro giocatore veniva espulso e prendeva dieci giornate di squalifica. La maglia importante conta in queste cose…”, ha concluso.