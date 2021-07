Dopo le dichiarazioni di Maurizio Sarri anche sulla Juventus, arrivano le repliche dal mondo bianconero: bordata al tecnico

Le parole di Maurizio Sarri sul suo anno alla Juventus fanno ancora discutere. Le frecciate lanciate alla sua ex squadra non sono passate inosservate e dal mondo bianconero sono arrivate repliche anche piccante. Ad esempio la tifosa juventina, nonché rappresentante della Uefa alla Fifa, Evelina Christillin non ha mancato di far sapere il suo punto di vista sulla questione. Alla ‘gazzetta.it’, ha affermato: “Ognuno raccoglie quanto ha seminato. Sarri non ha avuto rapporti felici nello spogliatoio, alla Juventus non è mai riuscito a farsi amare: è questo uno dei motivi per cui non è stato festeggiato lo scudetto”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La Christillin parla di “matrimonio non riuscito” e fa il paragone con Allegri: accolto con il lancio di uova, ha presto conquistato tutto l’ambiente. “Sarri invece non è riuscito a farsi amare, forse per quel il suo carattere spigoloso”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Mauro ricorda a Sarri perché a Torino non si festeggia

Anche un altro ex Juventus come Massimo Mauro interviene nel dibattito. Sempre alla ‘gazzetta.it’ afferma: “Voglio raccontare a Sarri un episodio del 1985. La Juventus vinse la Coppa Intercontinentale, unico trofeo che mancava. Quando tornammo a Torino, in aeroporto non c’era nessuno. Capisco che è strano per chi è abituato a piazze come Roma e Napoli, ma è la forza della società. L’abitudine a vincere deriva anche dal modo sobrio con cui si festeggia”.