Italia-Spagna ha sancito il passaggio in finale degli azzurri di Mancini. Non è sfuggito però un episodio curioso tra Chiellini e Jordi Alba prima dei calci di rigore

Vittoria ai rigori per l’Italia che ieri sera contro la Spagna ha compiuto una vera e propria impresa in coda ad una partita complicatissima e risolta solo con la lotteria dei penalty. 1-1 tra regolamentari e supplementari nella lunga battaglia tra azzurri e ‘Furie rosse’ con in gol Chiesa prima e Morata poi. 120 minuti però non sono bastati e si è arrivati ai calci di rigore, lì dove a margine del sorteggio tra Chiellini e Jordi Alba è accaduto un curioso siparietto che non è sfuggito alle telecamere. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, retroscena su de Ligt | Assalto dalla Spagna: decisione presa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, non solo la Premier: minaccia anche dalla Spagna per il bomber

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM

Siparietto Chiellini-Jordi Alba: la verità

La parata di Donnarumma su Morata che ha preceduto la splendida esecuzione di Jorginho dal dischetto hanno mandato in estasi i tifosi dell’Italia, pronti a vivere una meravigliosa finale domenica sera. Poco prima però, a margine del sorteggio per i penalty è accaduto qualcosa di curioso. Prima di calciare vengono infatti effettuati due sorteggi relativi alla porta nella quale iniziare a battere e in secondo luogo all’ordine di tiro degli stessi. Nella concitazione del momento prende quindi piede un retroscena tra Chiellini e Jordi Alba, col capitano spagnolo che aveva ereditato la fascia da Busquets, che non capisce nel migliore dei modi la procedura adottata nella quale l’arbitro Brych spiega ai due calciatori che il ‘rosso‘ è abbinato nel primo dei due sorteggi all’Italia, motivo per cui si calcerà davanti ai tifosi azzurri.

Alba però non avendo intuito al meglio la procedura crede di aver vinto il sorteggio, scatenando un siparietto con lo stesso Chiellini in vista della seconda fase del sorteggio dove vola anche la parola ‘bugiardo‘ prima del nuovo esito favorevole agli azzurri (questa volta con colore invertito della monetina) e relativo sorriso con abbraccio annesso del capitano dell’Italia. Alba si svincola e torna dai compagni di squadra. Un siparietto che nel complesso ha visto non poche critiche nei confronti dello stesso Chiellini in Spagna a dispetto di un enorme malinteso.