Al termine di Italia-Spagna, il commento di Federico Chiesa, autore del gol azzurro nei tempi regolamentari

Con il suo gol, l’Italia avrebbe potuto raggiungere la finale di Euro 2020 già al 90′, ma sono serviti i rigori. Federico Chiesa è stato comunque tra i migliori con la Spagna, dando tutto in campo.

Ecco il suo commento a ‘Sky Sport’: “La Chiesa al centro del villaggio? No, la squadra. La Spagna è di altissimo livello, ma noi abbiamo tenuto fino alla fine e questo ci ha premiato. Il video da bambino? Lo avevo visto già due anni fa, mi ha fatto piacere rivederlo. Una dedica a Spinazzola per questa vittoria è d’obbligo, ci avrebbe dato una grande mano stasera. Ma ora speriamo di regalargli una grande gioia. Recupero per la finale? Siamo atleti pronti a queste partite ravvicinate, riusciremo a essere pronti. Io penso giorno per giorno, le responsabilità non le sento”.