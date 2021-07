La sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto pubblicamente al Coni la sua proposta di aprire lo Stadio Olimpico domenica sera

L’Italia è in finale a Euro 2020. Anche ieri dopo la semifinale sudatissima contro la Spagna, risolta solo ai rigori, in tutta la penisola è stato un tripudio azzurro di gioia per le strade di ogni città. Bellissima soprattutto la festa a Roma, a piazza del Popolo nella fan zone più grande d’Europa, che vi abbiamo raccontato e documentato in diretta. La Città Eterna è sempre stata, e in questo Europeo ancora di più, la capitale della nazionale e del calcio italiano. A Roma infatti la squadra di Mancini ha alloggiato (Hotel Parco dei Principi), da cui si sono spostati e hanno raccolto anche l’affetto dei tifosi, o hanno cantato ‘Notti magiche’ con la cassa sparata a tutto volume da Insigne. E ovviamente all’Olimpico l’Italia ha giocato e vinto tutte e tre le partite del suo girone contro Turchia, Svizzera e Galles senza subire neanche un gol.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

E la sindaca di Roma Virginia Raggi vorrebbe in qualche modo chiudere il cerchio, con una proposta formulata direttamente attraverso i social: aprire lo Stadio Olimpico ai tifosi per la finale di domenica e trasmettere lì la partita. Su Twitter il Primo Cittadino della capitale si è rivolta così direttamente al Coni, proprietario dell’impianto: “Domenica proiettiamo la finale di EURO 2020 allo stadio Olimpico di Roma, con capienza ridotta nel rispetto delle misure anti Covid? Abbiamo già ospitato le prime tre partite degli Azzurri. Sarebbe un bel modo per tifare tutti insieme la Nazionale”. Vedremo se la richiesta sarà accolta.