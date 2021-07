Italia-Spagna, Mancini: “Non sono pazzo, ci credevo. Ma ne manca ancora una”

Italia-Spagna, il commento del Ct Mancini al termine della semifinale: la gioia per un traguardo inseguito ma non inatteso

Felice, ma concentrato sull’obiettivo, ancora da raggiungere. Il Ct Roberto Mancini si gode la vittoria in semifinale a Euro 2020 con la Spagna, ma pensa già alla prossima gara, la finale, che l’Italia a questo punto giocherà per vincere. “Pazzo? No, credevo nei giocatori che abbiamo – ha dichiarato a ‘Sky Sport’ – Sapevo che potevamo fare buone cose, finora ci siamo riusciti. Abbiamo regalato bellissime sere agli italiani in un mese, ma ne manca ancora una”.

“E’ stata durissima, la Spagna è una grandissima squadra – ha proseguito – Sapevo che sarebbe stata una gara in cui soffrire. Quando abbiamo segnato l’1-0 pensavo di fare anche il secondo, ma nel finale di gara siamo andati in crisi. Nei supplementari, non abbiamo nemmeno sofferto più di tanto”.