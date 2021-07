Euro 2020, Inghilterra-Danimarca 2-1 | Kane ai supplementari, finale contro gli azzurri!

Euro 2020: un gol di Harry Kane trascina l’Inghilterra in finale contro l’Italia. Superata la Danimarca ai supplementari

Sarà Italia-Inghilterra la finalissima di Euro 2020. Servono i tempi supplementari alla squadra di Southgate, ma i padroni di casa riescono a superare la Danimarca ed a staccare il pass per l’ultimo atto del torneo. Alla mezz’ora sblocca il talento della Sampdoria Damsgaard con un gioiello su punizione, ma la reazione di Kane e compagni è immediata. Al 39′, infatti, arriva il pareggio con uno sfortunato autogol di Kjaer, al termine di un’ottima azione con un’imbucata del capitano inglese per Saka. Nella ripresa il protagonista è Schmeichel, che salva il risultato con una prodezza sul colpo di testa di Maguire. Si va ai supplementari, dove la decide Kane: l’attaccante fallisce un calcio di rigore ma non sbaglia sulla respinta. La Nazionale inglese sfiderà così gli azzurri di Mancini, domenica sera tra le mura amiche di Wembley. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

INGHILTERRA-DANIMARCA : 30′ Damsgaard (D), 39′ aut. Kjaer (I), 104′ Kane (I)