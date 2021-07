Donnarumma protagonista di un grande Europeo, è stato protagonista anche ieri: per ora le polemiche per l’addio al Milan sembrano da parte

Non è stata un’estate semplice per Gigio Donnarumma, soprattutto a livello di calciomercato. Le polemiche per l’addio burrascoso al Milan in direzione PSG durano da parecchio tempo, ma ovviamente in queste settimane si sono intensificate. Soprattutto la modalità del ‘tradimento’ non è andata giù ai tifosi rossoneri, ma anche agli altri sostenitori ‘neutri’ che non hanno gradito. Al centro ovviamente anche Raiola, ma soprattutto il portierone azzurro reo di essere un “burattino nelle mani del suo agente”. Nonostante tutto, però, Donnarumma ha sempre mantenuto la calma, oltre al silenzio, e non si è fatto condizionare rispondendo sul campo, con la maglia dell’Italia.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Italia, a Euro 2020 la rivincita di Donnarumma: dalla bufera Milan alla gioia azzurra

Nei primi match è stato pressoché inoperoso, la squadra di Mancini non ha mai subito gol ma soprattutto quasi mai tiri in porta. Il discorso è cambiato nella fase a eliminazione diretta, con l’Austria e poi soprattutto con il Belgio. Su Lukaku e soprattutto de Bruyne è stato letteralmente miracoloso, poi ieri ancora decisivo su Dani Olmo da pochi metri – rendendo semplice un intervento complicatissimo – e ovviamente su Morata. Donnarumma ha parato il rigore all’attaccante della Juventus, pesantissimo per la qualificazione in finale. E ora tutti, giustamente, celebrano un portiere che fino a pochi giorni fa è stato sempre molto criticato per le situazioni e le scelte di mercato che lo porteranno a guadagnare circa 10-12 milioni a stagioni con il PSG. Momenti difficili per ‘Gigio’, che ha ricevuto qualche fischio pure al’Olimpico contro il Galles alla sua uscita. Ieri davanti alle telecamere le sue lacrime contenevano un po’ tutto.

Testa bassa, concentrazione e lavoro la ricetta per replicare tra i pali. E guadagnarsi le celebrazioni di tutta Italia, dalla stampa ai tifosi, anche Oltremanica: “Le mani d’oro azzurre, nel segno di Toldo e Buffon”, come scritto da L’Equipe. Un calciatore universalmente riconosciuto e che attualmente è tra i più forti del mondo, se non il migliore di sicuro è sul podio. A soli 22 anni e con una grande esperienza già alle spalle, che completerà giocando finalmente la Champions League, anche se con il PSG e non con il Milan dove è cresciuto. E neanche con la Juventus, che a lungo è sembrata la squadra più vicina a lui con un Paratici che poche sere fa non ha smentito categoricamente. Il compito di Maignan in rossonero sarà complicatissimo.