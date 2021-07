Covid, nel Regno Unito il 90% della popolazione ha gli anticorpi

Nonostante il timore connesso al diffondersi della variante Delta, il 90% della popolazione ha gli anticorpi del Covid

Arrivano notizie incoraggianti dal Regno Unito sul Covid. Quando Boris Johnson ha deciso di allentare tutte le residue restrizioni, una stima dell’Office for National Statistics afferma che il 90% della popolazione ha sviluppato gli anticorpi Covid. Notizia positiva mentre cresce il timore per l’aumento dei contagi per la variante Delta. Secondo le stime dell’Istituto, gli anticorpi Covid sono presenti nell’89,7% della popolazione in Inghilterra, di oltre il 91% in Galles e circa l’85% in Scozia e Irlanda del Nord.