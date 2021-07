Su Daniele Verde è piombato il Besiktas: pronta l’offerta per lo Spezia, la posizione dei liguri secondo Calciomercato.it

Sotto la guida di Vincenzo Italiano ha dimostrato di essere un calciatore capace di determinare in Serie A, mettendo a referto prestazioni e numeri importanti (8 gol e 2 assist in 24 presenze). Soprattutto se si considera il lungo stop dovuto al Covid e ai vari infortuni muscolari che ne hanno rallentato l’ascesa. Adesso, su Daniele Verde l’attenzione del calciomercato europeo è tornato a farsi vivo. E lo Spezia sa bene che sono alla finestra richieste di un certo spessore.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Besiktas è pronto a presentare una prima offerta ufficiale per il cartellino dell’ex Roma. Il classe 1996 napoletano interessa molto ai neo-campioni di Turchia, che cercano rinforzi capaci di dare fantasia e qualità al proprio reparto offensivo. Fonti vicine alla trattativa confermano: Verde sarebbe contento di potersi unire ad una realtà storicamente importante come quella turca, che il prossimo anno disputerà anche la Champions League.

Calciomercato, Besiktas-Verde: la posizione dello Spezia

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Spezia, oggi la firma di Thiago Motta: i dettagli

La situazione dello Spezia, ad oggi, risulta ancora in assestamento. Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il nuovo duo Thiago Motta-Pecini attende di presentarsi alla squadra. Di lì, verranno sciolte tutte le valutazioni circa il mercato in entrata e in uscita. La stima del DS Pecini nei confronti di Verde, però, la si può certo registrare. Una stima che si traduce con una valutazione di mercato importante per gli standard della società ligure: per il cartellino del fantasista napoletano, lo Spezia non risulta intenzionato ad accettare cifre inferiori ai 4-5 milioni di euro. Il Besiktas, al momento, appare fermo sui 2-3 milioni. Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti.