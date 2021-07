Intervenuto a CMIT TV, Luca Serafini ha parlato del mercato del Milan, dalla questione Donnarumma al prossimo attaccante dei rossoneri

“Mi fido molto di quanto fatto da Maldini e dei suoi piani. Donnarumma è un portiere fortissimo, ma non credo che possa essere un rimpianto a quelle cifre”. Così ha parlato a CMIT TV Luca Serafini. Il giornalista, noto tifoso del Milan, si è soffermato sulla scelta della dirigenza milanista e dell’attuale portiere della nazionale. “Sul piatto Donnarumma aveva una proposta da parte del club in cui è cresciuto e di cui si è professato tifoso, ha preferito firmare a due milioni in più a stagione per un club che milita nel quinto campionato europeo per importanza. Giocherà in un club che sta provando a vincere in Europa, ma in questi anni non ci sta riuscendo e ha perso il campionato ai danni del Lille. La sua scelta è stata quella di preferire questa squadra e giocare contro Metz e Strasburgo piuttosto che contro Inter o Juventus. Il Milan comunque lo ha sostituito acquistando un portiere molto valido”.

Serafini ha poi parlato anche del prossimo attaccante. Tra i nomi in pole c’è Giroud, profilo esperto, un po’ come Mandzukic: “Sono però due situazioni diverse. Mandzukic è stata un’occasione invernale e sostanzialmente ha rinunciato a buona parte del suo stipendio. Quasi come se il Milan non lo avesse mai preso. Per Giroud è un discorso appunto diverso. Arriverebbe da un campionato più valido e il Milan sta pensando a lui da tempo”.