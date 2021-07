Il Milan ha bisogno di un trequartista per sostituire Calhanoglu: si punta su uno dei talenti di Euro 2020, le cifre del possibile blitz

Un trequartista per il Milan, la maglia numero 10 da occupare. Dopo l’addio di Calhanoglu, è questa la priorità per Maldini. Garantire un calciatore che possa rimpiazzare il turco sulla trequarti rossonera, magari dando quella continuità che non sempre ha garantito il neo-interista e che possa alternarsi con Brahimi Diaz, vista la volontà milanista di puntare ancora su di lui e le buone possibilità che la trattativa con il Real Madrid vada in porto.

L’ipotesi Tadic sta perdendo consistenza, per Isco e Ceballos non ci sono al momento novità di rilievo e il nome buono potrebbe arrivare da Euro 2020. Si tratta di Marcel Sabitzer, 27 anni, trequartista che agli Europei ha ben impressionato con la maglia numero 9 dell’Austria, compresa la gara contro l’Italia. Il suo nome è finito sul taccuino di Maldini, ma anche su quello dei dirigenti di diversi club del Vecchio Continente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, Sabitzer per la trequarti: possibile blitz

Come si legge su ‘sportmediaset.it’, il Milan potrebbe provare il blitz per anticipare la concorrenza. Il problema è rappresentato dalla valutazione di 18 milioni di euro fatta dal Lipsia per il 27enne di Graz. Una cifra non proibitiva ma neanche facilmente spendibile visto il periodo economico del mondo del calcio. Maldini ci pensa: Sabitzer potrebbe essere il nuovo trequartista di Pioli.