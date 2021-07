Ultime di calciomercato Milan: è in sede per firmare il contratto. L’operazione è chiusa, ecco tutti i dettagli

E’ tutto fatto, Sandro Tonali sta per diventare un giocatore del Milan a titolo definitivo. Il centrocampista classe 2000 è in sede per firmare il contratto che dovrebbe legarlo ai rossoneri per i prossimi quattro anni. Dopo i 10 milioni spesi per il prestito, il club targato Elliott ha ridiscusso l’accordo con il Brescia per il riscatto, accordo alla fine raggiunto intorno ai 7 milioni per 3 di bonus e il cartellino del giovane Olzer, con possibilità di riacquisto da parte del Milan. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM

In caso di arrivo di un’altra punta, alle ‘Rondinelle’ di Pippo Inzaghi potrebbe finire (ma in prestito) pure Colombo. Sull’attaccante c’è anche la Cremonese dell’ex Ariedo Braida.

Nella sua prima stagione al Milan, Tonali non ha rispettato le (enormi) attese collezionando 37 presenze (poche volte da titolare) per un totale di 2.023′. L’annata deludente, che ora è chiamato a riscattare, gli è costata l’Europeo ma non la conferma in maglia rossonera. Maldini crede molto nel ventenne di Lodi, l’estate scorsa ‘soffiato’ all’Inter.