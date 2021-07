Calciomercato Milan, rinnovo Kessie | Ribaltone Maldini: strategia e cifre

Il Milan cerca di risolvere lo spinoso caso Franck Kessie. I rossoneri valutano il caso dell’ivoriano sul calciomercato, non senza difficoltà. Le ultime novità

Il Milan vive una fase particolarmente delicata sul calciomercato. I rossoneri, infatti, sono da mesi alle prese con le questioni relative i rinnovi di contratto e il bilancio, ad oggi, è sicuramente negativo per il club lombardo. Gianluigi Donnarumma, infatti, è partito con direzione PSG e anche Hakan Calhanoglu alla fine non ha rinnovato il contratto con i rossoneri, accasandosi addirittura all’Inter. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Pedri al Milan, Ferran Torres alla Juve: il retroscena sulle stelle spagnole

Ora il caso spinoso sul tavolo della società è sicuramente quello relativo Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è ancora lontano dalla firma con il club rossonero e anzi il suo futuro pare sempre più in bilico, con le big di Premier che restano alla finestra. Come vi stiamo riportando negli ultimi giorni, non c’è accordo, ma anzi grande distanza sulle cifre. Attualmente il centrocampista guadagna ‘solo’ 2,2 milioni di euro e ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Paolo Maldini, però, sembra pronto a una mossa in controtendenza per il suo centrocampista. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini gelato: “Gioco con il club dei miei sogni”

Calciomercato Milan, futuro Kessie: i rossoneri spingono per il rinnovo

Il Milan hanno dimostrato nel recente passato di non cedere alle richieste monstre da parte dei suoi calciatori migliori. In questo caso, però, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe fare un’eccezione. Kessie chiede una cifra sui 6 milioni di euro per rinnovare, troppi per i rossoneri che inizialmente hanno offerto una cifra stile Calhanoglu, al di sotto dei 5 milioni di euro.

Ora, però, è pronta la svolta: i rossoneri sono pronti ad accontentare il calciatore, mettendo sul piatto una cifra importante e un nuovo summit è all’orizzonte con l’entourage del calciatore per fare il punto della situazione. Si pensa ad una cifra quantomeno sui 5 milioni di euro più bonus e ora il Milan vuole stringere i tempi. L’obiettivo è rinnovare entro l’inizio della prossima stagione: i rossoneri non vogliono perdere una pedina fondamentale per Pioli.