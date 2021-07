Calciomercato Inter: anche Lautaro Martinez resta in bilico e potrebbe essere il secondo big sacrificato dopo Hakimi. La rivelazione

È ufficiale il trasferimento di Hakimi al PSG. Si tratta del primo grande sacrificio dell’Inter in questa sessione estiva di mercato. Ma potrebbe non essere l’ultimo. Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, servirà un’altra cessione ai nerazzurri per garantire stabilità in vista della prossima stagione. In questo senso, tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Lautaro Martinez, che fa sempre gola soprattutto ai top club della Liga. Ecco la rivelazione sul ‘Toro’ attualmente impegnato in Copa America con la sua Argentina. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, anche Lautaro in bilico | “Servono 90 milioni di euro”

Intervenuto a ‘Radio Radio’, il giornalista Andrea Ramazzotti ha dichiarato: “Via un altro big dopo Hakimi? I conti dicono che l’Inter ha chiuso il 30 giugno con la plusvalenza di Hakimi, dovrebbero essere chiusi con un passivo di circa 150 milioni. Per i dirigenti non sarà necessaria, a meno che un big chieda la cessione. L’unico che mi viene in mente è Lautaro Martinez“.

“Con i vecchi agenti aveva trovato l’accordo per il rinnovo a 4,5 milioni a stagione a salire più bonus – ha concluso Ramazzotti – ma il nuovo procuratore non lo ha firmato perché sta verificando se in spagna, tra Atletico, Real Madrid e Barcellona si trova un’offerta che si avvicina ai 90 milioni richiesti dall’Inter. Sono stati già rifiutati 45 milioni dall’Atletico”.