Calciomercato Inter, Marotta accelera per Bellerin | La svolta dall'Arsenal

L’Inter va a caccia un esterno destro per sostituire Achraf Hakimi sul calciomercato. La svolta potrebbe arrivare ben presto nella trattativa dopo l’apertura della big

Giuseppe Marotta lavora al calciomercato con la chiara prospettiva di rinforzare gli esterni in maniera mirata. Dopo una sola stagione, ma trionfale, con la maglia dell’Inter, Achraf Hakimi ha lasciato ufficialmente il club nerazzurro per accasarsi al PSG: la cifra monstre si attesta sui 68 milioni di euro. Un tesoretto che non sarà destinato dall’Inter solo sul calciomercato, ma soprattutto per ripianare un bilancio che sta creando non poche difficoltà al club nerazzurro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, proposta per Barella: intreccio con Pogba e la Juventus

Un addio pesante come quello di Hakimi richiede, però, valutazioni importanti da parte della società e almeno un colpo di caratura internazionale per sopperire all’assenza del marocchino. Sono tanti i nomi sulla lista dei nerazzurri che, in ogni caso, hanno ben chiare le loro intenzioni nelle prossime settimane. Proprio per questo, pare sempre più segnata la pista che porta a Hector Bellerin, e da diversi giorni vi abbiamo riportato la volontà del calciatore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, intreccio con la Lazio | Accordo da 26 milioni

Calciomercato Inter, apertura dall’Arsenal per Bellerin: il punto sulla trattativa

Il terzino, che fa della velocità e dell’esplosività le sue armi forti, è ora in pole per occupare la fascia destra nel 3-5-2 prediletto da Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, si accelera nella trattativa per il terzino. L’Arsenal, infatti, pur continuando a cercare acquirenti a titolo definitivo, ha aperto al prestito, ma con obbligo di riscatto, fissato inoltre a 20-25 milioni di euro. L’Inter spinge per un semplice ‘diritto’, ma la sensazione è che l’apertura dei Gunners avvicini in ogni caso il calciatore a Milano. Nei radar, in ogni caso, resta anche Zappacosta, altro nome seguito con attenzione dai nerazzurri e da regalare a Inzaghi.