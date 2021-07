CM.IT | Spezia, oggi la firma di Thiago Motta: i dettagli

Spezia: il nuovo allenatore sarà Thiago Motta. Oggi la firma sul contratto: tutti i dettagli

Thiago Motta sarà il nuovo allenatore dello Spezia. È fatta per il ritorno in Italia dell'ex centrocampista di Genoa ed Inter: il club ligure ha raggiunto l'accordo per il successore di Vincenzo Italiano che è appena passato alla Fiorentina. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il tecnico firmerà oggi il nuovo contratto con lo Spezia.

L’accordo sarà di durata triennale e legherà dunque Thiago Motta alla società bianconera fino al 2024. L’italo-brasiliano avrà così l’opportunità di riscattarsi dopo la deludente esperienza sulla panchina del Genoa nella stagione 2019/20, culminata con l’esonero.