Sampdoria, D’Aversa si presenta: “Onorato di essere in un club prestigioso. Sul mercato…”

Sampdoria: la conferenza di presentazione di Roberto D’Aversa. Ecco le prime parole del neo tecnico blucerchiato

Roberto D’Aversa è ufficialmente il nuovo allenatore della Sampdoria. Come anticipato da Calciomercato.it, l’ex Parma ha firmato un contratto biennale da 750mila euro annui. Queste le sue prime parole nella conferenza di presentazione: “Ringrazio il presidente Ferrero per l’opportunità che mi ha concesso. Sono in un club blasonato. In passato ho avuto la fortuna di indossare questa maglia, le emozioni che la Gradinata Sud trasmette durante la partita sono ancora forti. Ho sempre desiderato di tornare qui da calciatore o allenatore. Per me è motivo di orgoglio allenare un club tanto prestigioso”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E sul mercato: “Ferrero è ambizioso, poi i programmi li decide la società e devono coincidere con i risultati. A prescindere dalla volontà di vendere o no, a oggi ci sono delle problematiche generali. Ho comunque avuto la garanzia che la rosa non sarà svenduta. Dipenderà tutto da offerte irrinunciabili. Saremo pronti a sostituire i partenti, ma questo non mi spaventa perché la Sampdoria ha sempre dimostrato di lavorare bene. Quagliarella? È il nostro capitano ed è un giocatore importante, mi auguro e penso che potrà essere fondamentale anche la prossima stagione. – ha concluso D’Aversa – Quagliarella è un esempio per tutti e valuteremo quale sarà il miglior sistema di gioco per lui”.