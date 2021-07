Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, è intervenuto a CMIT TV. Ecco le sue dichiarazioni sul mondo giallorosso

L’ex dirigente della Roma, Antonio Tempestilli, è intervenuto a CMIT TV, per parlare del club giallorosso. Impossibile non partire dall’infortunio di Spinazzola, che in passato avrebbe potuto lasciare la Capitale – “Spesso si danno valutazioni affrettate – esordisce -, Roma non è una piazza facile, Spinazzola ha tanta voglia e serietà ma è soggetto, purtroppo, a tanti infortuni. E’ quello che ha fatto meglio agli Europei. E’ una grave perdita per la Roma che non l’avrà per tutto il campionato. E’ difficile trovare giocatori con le sue caratteristiche”.

Mourinho – “E’ una garanzia ma anche lui ha bisogno di calciatori per vincere. Per quel che vedo chiede non fenomeni ma giocatori funzionali. La piazza ha bisogno di entusiasmo

Futuro Dzeko – “E’una questione economica, ora con Spinazzola si sono un po’ stravolti i piani di mercato. Di investimenti saranno rivisti”.

Emerson – “Napoli, Inter e Roma? Si troverebbe meglio con Spalletti, che è colui che lo ha lanciato. Chiaramente anche a Roma e Milano direbbe la sua”.

Sarri – “Può far bene, ma bisogna dargli il tempo. Ha ottimi calciatori in rosa. Sarri avrebbe fatto bene anche in giallorosso”.

Rimpianto Luis Enrique – “E’ una persona seria, dieci anni fa era un’altra persona. Aveva le sue idee, anche impopolari, e le porta avanti senza guarda in faccia nessuno. Rimpianto? Lo è perché non ha avuto tempo per lavorare ma è stato lui a chiedere di andar via”.