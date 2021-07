Lazio, al via l'era Sarri: domani iniziano le visite mediche

La nuova stagione della Lazio sta per iniziare: sono previste le visite mediche della squadra biancoceleste. Le ultime di Calciomercato.it

Al via la nuova stagione della Lazio. Domani i giocatori biancocelesti sosterranno le visite mediche di idoneità sportiva. I controlli – come raccolto da Calciomercato.it – inizieranno in mattinata nel centro sportivo di Formello e nel pomeriggio proseguiranno presso la clinica di riferimento biancoceleste. Il gruppo squadra, compreso Maurizio Sarri il suo staff tecnico, saranno divisi in due gruppi tra mercoledì e giovedì. Sabato, invece, il giorno della partenza per Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo, dove la squadra resterà fino al 28 luglio.