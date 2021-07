Massimiliano Maddaloni, ex allenatore di Ciro Immobile, è intervenuto a CMIT TV. Tanti i temi trattati dal tecnico, a partire proprio dal bomber azzurro

Si parla di Ciro Immobile a CMIT TV. A farlo, dopo le tante critiche, di questi giorni, è l’ex allenatore dell’attaccante della Lazio e della Nazionale italiana, Massimiliano Maddaloni: “Non si può discutere Immobile – afferma il mister -, basta vedere tutto il movimento che fa per i compagni. E’ un aspetto fondamentale e chiave per la Nazionale italiana, che Mancini non sottolinea delle volte anche se lo difende sempre. Ciro ha fatto benissimo ma non piace all’opinione pubblica. Molti dicono che all’Italia manca un centravanti vero ma io penso che Immobile sia perfetto per il gioco che fa Mancini”.

Avventura negativa all’estero – “Non era ancora maturo ed era in un momento sbagliato. Oggi farebbe certamente molto meglio all’estero”.

Calciomercato, Cannavaro vuole l’Italia

Cannavaro in Italia – “Siamo arrivati quasi al momento di vederlo in Italia – prosegue Maddaloni -. Posso dire che Fabio ha un contratto ancora di un anno e mezzo ma credo stia pensando di tornare in Italia, sicuramente all’inizio del prossimo anno. Contattato dalla Fiorentina? Ci sono stati l’anno scorso, dopo l’addio di Gattuso no. Lui sarebbe andato ma aveva un contratto difficile da rompere.”

Futuro – “Io spero di tornare presto in Italia. Mi auguro di avere presto un’occasione”