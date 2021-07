Tutte le ultime relative a Italia-Spagna, gara valida per le semifinali di Euro 2020. Dalle probabili formazioni al calciomercato degli azzurri

Lo straordinario percorso dell’Italia di Roberto Mancini porterà Chiellini e soci a scendere in campo questa sera Wembley per giocarsi l’accesso alla finalissima di Euro 2020. Di fronte la Spagna di Luis Enrique, reduce da due vittoria sofferte di fila tra supplementari e calci di rigore, al contrario degli azzurri belli e vincenti contro una nazionale di altissimo livello come il Belgio. Il successo contro Lukaku e compagni ha infatti dato quella ulteriore scarica di adrenalina e consapevolezza ad una squadra che fa realmente del gruppo la propria arma vincente. Una forza in più cementata anche dalla sfortuna del povero Leonardo Spinazzola, uscito per infortunio contro il Belgio e costretto a saltare il resto della competizione rimanendo ai box per lungo tempo. Dalle probabili formazioni alle questioni relative al mercato di azzurri come Locatelli, Emerson, Insigne e Barella: tutte le ultime su Italia-Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Italia-Spagna, le probabili formazioni: le scelte di Mancini e Luis Enrique

Mancini dovrà per forza di cose fare a meno di Spinazzola, tra i migliori in assoluto finora di Euro 2020. Al suo posto scalpita Emerson Palmieri, sostituto designato e pronto a tornare in campo da protagonista dopo aver perso il posto proprio a favore del romanista. Per il resto il ct non dovrebbe apportare cambi all’undici che ha battuto il Belgio, con Verratti confermato ancora una volta in mediana al posto di Locatelli e Chiellini a guidare la difesa insieme a Bonucci. In avanti Immobile confermato nonostante la prova opaca con Chiesa e Insigne ai lati. La Spagna non recupera Sarabia, autore già di due gol e altrettanti assist in questo torneo, motivo per cui con Morata dovrebbero esserci Torres e Olmo. Rientra invece l’acciaccato Laporte che prende posto al centro della difesa al fianco di Pau Torres, leggermente avanti rispetto a Eric Garcia. Per il resto in difesa ai lati confermati gli esperti Alba e Azpilicueta.

Ecco le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa , Immobile, Insigne. C.T. Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Ct. Luis Enrique

La partita, in programma questa sera alle ore 21, sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno, ed è inoltre visibile per gli abbonati Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport. La gara si potrà inoltre seguire in streaming su Raiplay.

Calciomercato, Italia in vetrina: da Insigne a Barella e Locatelli

Al termine di Euro 2020 sarà poi tempo di parlare di mercato per diversi azzurri, che alla corte di Mancini hanno dato ulteriore lustro alla propria annata, incrementando in alcuni casi anche il valore di mercato. C’è chi come Gigio Donnarumma non ha perso tempo e si è già accasato al PSG, pronto a vivere la sua prima esperienza lontana dall’Italia. Tra i difensori l’Inter proverà a tenersi stretta Alessandro Bastoni, nonostante l’interesse di alcuni club di Premier e la politica di ridimensionamento costi della società: senza offerte cash e folli infatti il centrale è blindatissimo. Diversa la situazione al Chelsea di Emerson Palmieri, desideroso di iniziare una nuova avventura, magari nuovamente in Italia. In questo caso il Napoli di Spalletti resta in prima fila, mentre sullo sfondo c’è anche l’Inter più defilata e sempre intenta ad adoperare un casting a sinistra.

In casa Juventus dovrebbe invece rinnovare Giorgio Chiellini per la difesa, mentre in mediana si punta forte su Manuel Locatelli, che ha un valore di mercato di 40 milioni di euro alimentato anche dalle prestazioni con l’Italia. Pronto il rilancio con un nuovo incontro ma ci sarà da convincere il Sassuolo. Blindato dall’Inter Nicolò Barella, osservato con grande attenzione in Liga dal Real e in Premier da club come Manchester City e Liverpool. I nerazzurri lo ritengono però il grande incedibile insieme a Lukaku e non dovrebbe muoversi da Milano. Da capire infine il futuro di Lorenzo Insigne, in attesa di un rinnovo che per ora non arriva e con una scadenza contrattuale fissata al 2022. Il tempo stringe, il capitano del Napoli intanto gioca bene anche in Nazionale e la forbice tra domanda ed offerta per il contratto rischia di allargarsi con la concorrenza che osserva.