Tante critiche per questo primo tempo di Italia-Spagna dirette verso Emerson Palmieri, che sostituisce oggi Spinazzola

E’ appena terminato il primo tempo tra Italia e Spagna, semifinale di Euro 2020. Le Furie Rosse stanno giocando molto bene, con gli azzurri in sofferenza. Soprattutto dal lato sinistro, dove manca Leonardo Spinazzola. Il terzino sinistro ha subito un infortunio al tendine d’achille nell’ultimo match contro il Belgio. Al suo posto, Roberto Mancini si è affidato a Emerson Palmieri. Protagonista di alcune sbavature in difesa.

Italia-Spagna, critiche per Emerson

Sbavature di cui i tifosi dell’Italia e non solo se ne sono accorti, e hanno criticato aspramente la prestazione di Emerson Palmieri. Sostituire Spinazzola non è affatto semplice, ma l’italobrasiliano sta soffrendo le folate della Spagna così come tutti gli azzurri. Di seguito, alcuni tweet.

Emerson’s poor defending just got opposed. Saved by a very poor first touch by Oyarzabal. https://t.co/uFAysmAibW — Gboye (@mcgboye) July 6, 2021

Emerson is gonna cost Italy the tournament lol — The Stumungus (@StuBram2) July 6, 2021

Cominciamo malissimo, metà squadra che non pressa ma fa solo movimenti scolastici, Emerson che impiega una vita a salire per l’offside. Se continuano così Pessina e Locatelli diventano un obbligo anche prima dell’intervallo.#ItaliaSpagna #ITASPA — Gabriele Marconi (@Orobriele) July 6, 2021

Emerson 25 milioni, facciamo 20 milioni in meno, dai — Cerezo Oxhaka 🇦🇱 (@RealHumanBean_7) July 6, 2021