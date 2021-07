Eriksen ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Euro 2020, alla quale assisterà dagli spalti

Christian Eriksen assisterà dagli spalti alla finale di Euro 2020 a Wembley. Come riporta ‘Ansa’, il giocatore danese è stato invitato all’atteso evento insieme ai paramedici che lo scorso 12 giugno lo hanno immediatamente soccorso salvandogli la vita durante il match con la Finlandia. In attesa delle semifinali, Italia-Spagna e Inghilterra-Danimarca, il centrocampista ha espresso alcune opinioni.

Chiaro il messaggio di Eriksen: “Sono eccitato come un bambino alla vigilia di Natale. Sono fiero del mio lavoro, così come di quello dell’intero team – le sue parole a ‘Fagbladet’ riportate da ‘Ansa’ – Non è stato lo sforzo di una sola persona. Ora mi piacerebbe vedere Danimarca-Italia in finale”.