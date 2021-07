Coronavirus, Brusaferro (ISS): “La discesa dei contagi si è fermata”

Coronavirus: Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, sulla situazione dei contagi in Italia e non solo

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’ per commentare la situazione dei contagi Covid in Italia e non solo. “L’auspicio è che si possa scendere ancora, ma i dati al momento mostrano che la discesa si è fermata”, ha affermato il presidente dell’ISS. E sulla decisione della Gran Bretagna di riaprire tutto il prossimo 19 luglio nonostante il nuovo aumento di contagi dovuti alla variante Delta: “Credo che la valutazione debba essere fatta in base alla situazione epidemiologica locale, dunque bene per gli inglesi se possono riacquistare alcune libertà”.