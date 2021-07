Nome nuovo in ottica calciomercato Verona. Piace il centrocampista olandese Veerman, ma non c’è accordo con l’Heerenveen

Il Verona punta a vivere una nuova stagione da protagonista dopo le due sotto la gestione Juric, in cui sono arrivati un nono ed un decimo posto. Con l’arrivo in panchina di Di Francesco, ci saranno diverse novità sul mercato tanto in entrata quanto in uscita. Se da un lato c’è da fare i conti con gli assalti dei top club ai gioielli gialloblu, dall’altro c’è da rinforzare la rosa. In tale ottica, nelle ultime ore è emerso il nome di Joey Veerman, centrocampista olandese classe 1998. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, però, l’Heerenveen ha rifiutato la prima offerta avanzata dal club scaligero, che si aggirava intorno ai 5-6 milioni di euro bonus compresi. La richiesta per il cartellino del nativo di Volendam è quasi del doppio. Ci sarà da lavorare molto per giungere ad un accordo, mentre dal canto suo Veerman ha già espresso il gradimento a sbarcare in Serie A. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!