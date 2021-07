Calciomercato Juventus, Svanberg al Napoli | Annuncio da Bologna

Annuncio di Sabatini da Bologna sull’eventuale passaggio di Schouten e Svanberg al Napoli, giocatori seguiti anche dalla Juventus

Juventus e Milan sono tra i club di mezza Europa interessati a Mattias Svanberg del Bologna. Come anticipato da Calciomercato.it, il giocatore, in Italia, piace anche a Napoli, Atalanta e Lazio. Proprio sull’interesse dei campani oggi si è espresso Walter Sabatini, dirigente del Bologna che non ha confermato l’esistenza di una trattativa tra le parti.

Chiaro il messaggio di Sabatini: “Schouten e Svanberg al Napoli? Non me li hanno mai chiesti – spiega a ‘Radio goal’ su ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ – Svanberg è un centrocampista universale, ma il Napoli non me l’ha chiesto. Insigne? E’ fondamentale per il Napoli e il presidente lo sa”.