Calciomercato Milan, Maldini gelato: “Gioco con il club dei miei sogni”

Calciomercato Milan, un obiettivo rossonero di questa sessione di trasferimenti si chiama fuori dai rumours: resterà nella squadra attuale

Il Milan, dopo gli addii di Calhanoglu e Donnarumma, deve rispondere con acquisti importanti. Il club rossonero è chiamato a un’annata di conferma in campionato e al palcoscenico della Champions, che mancava da diversi anni. Le voci di mercato sul Diavolo insistono soprattutto sul reparto offensivo, per il quale gli obiettivi sono diversi. Per uno di questi, però, occorrerà rinfoderare le ambizioni e virare su altro.

Calciomercato Milan, niente da fare per Tadic: resta all’Ajax

Si tratta di Dusan Tadic, per il quale i rossoneri si sarebbero spinti a offrire 4 milioni di euro a stagione. Il Milan ha dovuto però registrare prima il muro dell’Ajax e quindi quello dello stesso giocatore. A ‘Voetbal International’, infatti, il serbo ha dichiarato, in occasione del raduno della squadra olandese: “Qui mi diverto troppo per andarmene. Gioco con il club dei miei sogni”. Dunque, nulla da fare. Pioli attenderà che arrivi da altrove il rinforzo di qualità per il reparto avanzato.