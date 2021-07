Calciomercato Milan, Ferrero annuncia il futuro di Damsgaard | Il punto

Il Milan va a caccia di un trequartista sul calciomercato e tra i profili accostati ai rossoneri per il prossimo futuro c’è anche quello di Mikkel Damsgaard. Il punto di Ferrero

Il Milan pensa al futuro e alle prospettive a centrocampo. I rossoneri vanno a caccia di un centrocampista che possa sostituire Hakan Calhanoglu, dopo che il turco non ha rinnovato il contratto con i rossoneri, passando all’Inter. Diversi nomi sono sul tavolo della compagine rossonera e tra questi c’è anche quello di Mikkel Damsgaard, centrocampista di qualità che si sta mettendo in grande evidenza a Euro 2020 con la sua Danimarca.

Un profilo che è assolutamente nel mirino di Maldini è proprio quello del danese. Massimo Ferrero ne ha parlato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Mi aspettavo che Mikkel fosse così forte. Da noi è arrivato grazie a Pecini, ma il giocatore non è in vendita, a meno che non arrivi un’offerta che possa emozionarci. Certo qualcosa in uscita bisognerà fare, ma non svenderò nessuno, sia chiaro”. Un messaggio chiaro al Milan e a tutte le pretendenti per il centrocampista. Ferrero ha pretese chiare e non ha intenzione di retrocedere.