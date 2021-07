La Juventus continua a guardare con interesse la situazione di Pogba: il francese, intanto, ha due grandi offerte sul tavolo

Quello formato da Arturo Vidal, Andrea Pirlo e Paul Pogba è stato uno dei centrocampi più forti dell’ultimo ventennio: senza dubbio il migliore in casa Juventus. Dopo l’addio del francese nel 2016, infatti, i bianconeri non sono più riusciti ad avere una mediana di alto livello ed è sempre stato il punto debole della rosa. Massimiliano Allegri, alla sua seconda esperienza sulla panchina del club torinese, ha espresso l’urgenza di rinforzare in maniera significativa il centrocampo. Il primo indiziato sul mercato resta Manuel Locatelli e, come raccontato su Calciomercato.it, il Sassuolo ha ricevuto un’offerta dall’Arsenal. La Juventus, poi, non perde di vista Pogba: anche il francese avrebbe già due offerte sul tavolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, pericolo Pogba | Contatti con Real Madrid e PSG

La suggestione della dirigenza bianconera di riportare Pogba a Torino non si è placata nemmeno in questa sessione di mercato. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2022 con il Manchester United e, senza il rinnovo, questa sembra essere l’estate giusta per l’addio ai ‘Red Devils’. La Juventus, però, potrebbe dover fronteggiare una concorrenza molto importane. Secondo quanto rivelato dal ‘Sun’, il PSG avrebbe avuto dei contatti con l’entourage del giocatore e starebbe pensando di soddisfare la richiesta di 50 milioni dello United. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Oltre ai parigini, poi, i bianconeri potrebbero doversi guardare anche dal Real Madrid. Secondo il portale iberico ‘todofichajes.com’, infatti, Pogba avrebbe già un accordo verbale con le ‘Merengues’ per trasferirsi nella capitale spagnola nel 2022, alla scadenza del suo contratto con il Manchester United. Insomma, la Juventus deve accelerare se vuole davvero riportare il francese a Torino. Nel frattempo, Allegri deve valutare chi mantenere e chi cedere tra i centrocampisti bianconeri: come rivelato su queste pagine, Arthur vorrebbe rimanere e potrebbe rivelarsi una risorsa interna per il tecnico livornese.