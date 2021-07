Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic | Settimana decisiva, gli scenari

Calciomercato Juventus, giorni cruciali per il futuro di Pjanic al Barcellona: il bosniaco vuole i bianconeri, le ultime sull’affare

Giorni importanti per la Juventus, per iniziare a programmare la prossima stagione. A breve, sarà tempo di raduno, con Allegri che tornerà al lavoro con i bianconeri, anche se con un gruppo giocoforza ridotto visti i numerosi impegni tra Euro 2020 e Coppa America dei suoi giocatori. Dal mercato, si attendono novità importanti, con il grande ritorno di Miralem Pjanic che potrebbe concretizzarsi a breve. Stando a ‘Sport’, in Spagna, si tratta della settimana decisiva.

Calciomercato Juventus, Pjanic vuole i bianconeri: ma Allegri non è convinto

Il bosniaco vuole tornare in bianconero, lì dove ha disputato le migliori stagioni della sua carriera. A Barcellona le cose sono andate male per lui e anche il club non intenderebbe contare su di lui per la prossima stagione. Così, lo scenario che prende piede è che il 9 luglio, data fissata per il raduno blaugrana, il giocatore non superi le visite mediche, di fatto dando il via libera all’addio. Juventus che continua a trattare con il Barça per i termini dell’affare, che potrebbe realizzarsi in prestito, anche se, secondo ‘Sky Sport’, Allegri non sarebbe ancora del tutto convinto dall’operazione.