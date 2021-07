Da Kessie a Dybala, passando da Brozovic e Immobile. Ecco secondo i nostri utenti quale sarebbe la perdita più pesante, tra i calciatori in scadenza il 30 giugno 2022

Le squadre di Serie A devono fare i conti con diversi calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, tra meno di un anno. Ogni big le big faticano a trovare la quadra con i loro campioni.

In casa Milan, dopo gli addii a zero di Calhanoglu e Donnarumma, si sta provando a blindare Franck Kessie ma la fumata bianca tarda ad arrivare come quella di Paulo Dybala con la Juventus. Situazioni delicate sono anche quelle di Lorenzo Insigne col Napoli e Marcelo Brozovic con l’Inter.

I nostri utenti – che hanno preso parte al sondaggio proposto da Calciomercato.it, su Twitter, che chiedeva quale sarebbe la perdita più pesante – hanno scelto Kessie. Il centrocampista ivoriano ha raccolto il 35,3 % dei voti, più dell’italiano (29,4%) e dell’argentino (28.4). Più staccato, e ritenuto dunque un addio meno importante, il centrocampista croato, fermatosi a 6,9%