Il futuro di Dybala e Cristiano Ronaldo è ancora un rebus in casa Juventus, ma potrebbe esserci la svolta: il giocatore è atteso a Torino

L’attacco della Juventus rimane un grande rebus. I bianconeri hanno deciso di rinnovare il prestito di Alvaro Morata per un altro anno, ma in vista della prossima estate rischiano di rimanere senza stelle. Sia il contratto di Cristiano Ronaldo sia quello di Paulo Dybala andranno in scadenza il 30 giugno del 2022 e le questioni rinnovo tengono ancora banco. Per quanto riguarda il primo, dipende dalla volontà del portoghese e dall’arrivo di offerte importanti, mentre per l’argentino la strada potrebbe essere delineata. Massimiliano Allegri, infatti, avrebbe già espresso alla società la volontà di puntare sulla ‘Joya’ nel proprio progetto tecnico. La svolta per il rinnovo del numero ’10’ della Juventus, intanto, potrebbe essere vicina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Dybala atteso a Torino | Si tratta per il rinnovo

Arrivano importanti novità per quanto riguarda l’attacco della Juventus. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Paulo Dybala sarebbe atteso a Torino nella giornata di domenica insieme al suo entourage. Un possibile segnale sulla riapertura delle trattative con la dirigenza bianconera per il rinnovo di contratto. L’offerta della società piemontese, che questa volta sarà rappresentata da Federico Cherubini, potrebbe rimanere la stessa: 10 milioni annui più bonus. La discriminante principale per convincere la ‘Joya’, però, potrebbe non essere economica. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Locatelli-Juve, offerta ufficiale dell’Arsenal: ecco la volontà del giocatore

Dopo tre stagioni di Cristiano Ronaldo, l’argentino vorrebbe sentirsi più centrale nel progetto tecnico. Una rassicurazione che solamente Massimiliano Allegri può dare a Dybala: in questo senso, un suo ritorno a Torino potrebbe essere utile per un incontro con l’allenatore della Juventus. Insomma, la tanto attesa svolta riguardo al futuro del reparto offensivo bianconero e sulla maglia numero ’10’ potrebbe essere molto vicina. In attesa di conoscere quale sarà il destino di CR7, la Juventus potrebbe blindare Paulo Dybala.