Calciomercato, la Juventus rinforza l'attacco | Arriva dalla Francia

La Juventus sembra vicina a piazzare un colpo nel reparto offensivo dalla Francia: il giovane Dabo dal Nantes

La Juventus è sempre molto attenta allo sviluppo dei calciatori in giro per l’Europa, a maggior ragione da quando è stata istituita la formazione Under 23. I bianconeri sono alla ricerca di nuovi colpi in attacco. La ‘speranza’, però, è che alcuni giovani riescano a entrare in prima squadra. E’ il caso, per esempio di Abdoulaye Dabo, attaccante che nell’ultima stagione ha giocato con la Juventus Under 23 in Serie C. L’esterno offensivo francese era stato prelevato dal Nantes in prestito.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Inter, sondaggio per un bomber

Juventus, arriva Dabo a titolo definitivo

Secondo quanto riferito da ‘FootMercato‘, la Juventus avrebbe acquistato Abdoulaye Dabo dal Nantes a titolo definitivo. Il francese firmerà un contratto di tre anni, con l’ufficialità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nell’ultima stagione, Dabo con la Juventus Under 23 ha disputato diciotto partite tra regular season e playoff, siglando due assist. L’esterno offensivo francese, classe 2001, dovrebbe lasciare il raduno del Nantes nelle prossime ore.