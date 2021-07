Per Cristiano Ronaldo si fa strada l’ipotesi della conferma, ma per qualcuno potrebbe anche essere un limite per la Juventus

La presenza di Cristiano Ronaldo può essere un limite per la Juventus. A dirlo è Franco Ordine, intervenuto a ‘juventibus’ su Twitch. Il giornalista ha detto la sua sulla situazione relativa al portoghese: “Quando qualcuno dice ‘mandiamo via Ronaldo’, dico che ci può stare ma occorre trovare soluzioni che coprano poi il debito di 31-32 gol che fa CR7 ogni anno. Non è che lo vendi e acquisti un altro che ti garantisce i 30 gol del portoghese”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Difficile quindi sostituire Ronaldo, ma averlo in squadra non sembra è un vantaggio: “La sua presenza condizione, è evidente – afferma Ordine -. Prevedere un solo terminale offensivo è un limite. Con Allegri, se ha voglia di allenarsi, prima o poi si rimette in traiettoria giusta e torna il C7 di sempre. Se non si allena sono guai”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Ordine: “Conferma Ronaldo, un aspetto negativo”

Altro possibile aspetto negativo della sua permanenza alla Juventus secondo Ordine: “Pur avendo sguinzagliato Mendes, non ha trovato nessuno disposto a prenderlo e ora apre alla spalmatura dello stipendio su più stagioni. Questo mi dà l’idea di un Ronaldo che si adatta più che di un CR7 con una motivazione feroce”.