Calciomercato Juventus, ribaltone Ronaldo | Segnali chiari sul futuro

La Juventus opera sul calciomercato alla ricerca delle soluzioni giuste per rinforzare la sua rosa. Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico, ma presto potrebbe arrivare la svolta per il campione portoghese

La Juventus opera sul calciomercato con grande oculatezza alla ricerca delle soluzioni giuste per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I bianconeri ragionano innanzitutto sul futuro di Cristiano Ronaldo e sulle possibili soluzioni da attuare in sede di calciomercato e non solo. Il futuro del portoghese potrebbe stabilire mosse e gerarchie offensive nella compagine bianconera, ma anche in generale a livello di rosa, con Locatelli che pare essere colpo programmato a prescindere, ma forse l’unico nelle idee bianconere. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Da mesi vanno avanti i rumors sul futuro di Cristiano Ronaldo. Sono arrivati diversi segnali di insofferenza e nervosismo sul finale della scorsa stagione. Si susseguono le voci di addio e fanno il paio con gli intrecci internazionali attorno alla figura del portoghese. Si è parlato molto di Manchester United per il campione portoghese, ma alla fine i Red Devils non hanno affondato il colpo, puntando su altri obiettivi. Il Real Madrid si è tirato subito fuori dalla corsa al calciatore e il PSG a questo punto sembra l’unica ipotesi realmente percorribile per il centrocampista. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, svolta per Ronaldo: il portoghese vicino a restare

Se da un lato è vero che Jorge Mendes ha nelle mani il destino del suo assistito, allo stesso tempo si sta registrando una vera e propria inversione di marcia nelle prospettive per il calciatore portoghese. Da una decina di giorni, infatti, come riporta ‘TuttoSport’, gli indizi conducono all’ottimismo per la permanenza dell’ex Real Madrid a Torino. Il futuro è ancora in bilico, ma ora la bilancia propende verso Torino, tanto che la società si sta già organizzando con nomi alternativi che prevedano la permanenza di CR7. Il futuro è adesso e nelle prossime settimane ci sarà la decisione finale, ma ad oggi Ronaldo è un po’ più vicino a restare.