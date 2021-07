Cristiano Ronaldo va verso la conferma alla Juventus e stoppa un possibile affare da 75 milioni di euro: i dettagli

Giorni decisivi per il futuro di Cristiano Ronaldo. Terminati gli Europei, per il fuoriclasse della Juventus è il momento di decidere cosa fare. Restare in bianconero o andare via? Negli ultimi giorni le possibilità di una permanenza sono aumentate, anche perché di club pronti a farsi avanti non ce ne sono, con Real e United che si sono defilati e Psg interessato, ma solo in caso di addio di Mbappe. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La probabile conferma di Ronaldo stoppa anche un grande colpo per la Juventus. A riferirlo è ‘donbalon.com’, secondo cui la permanenza a Torino di CR7 ha raffreddato l’interesse juventino per Joao Felix. Il portoghese era stato individuato come possibile sostituto di Ronaldo e il club italiano era pronto a stanziare una cifra di 75 milioni di euro, anche dopo l’infortunio in Nazionale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Ronaldo stoppa Joao Felix

Secondo quanto riferisce ‘donbalon.com’, proprio Cristiano Ronaldo ha portato a raffreddare ogni interesse per Joao Felix. Il fuoriclasse ritiene il suo connazionale dotato di grandi colpi ma anche problemi che gli hanno impedito di essere fondamentale all’Atletico Madrid e in Nazionale. Per Ronaldo, il 21enne non è ancora una stella di livello mondiale.